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Индия подписывает контракт на 26 истребителей Dassault Rafale M

Индия подписывает контракт на 26 истребителей Dassault Rafale M

Французский истребитель Rafale Marine взлетает с авианосца FNS Charles De Gaulle28 апреля 2025 года Индия подписала межправительственное соглашение (МПС) с Францией о приобретении 26 истребителей Dassault Rafale Marine для авианосца ВМС Индии (IN).

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