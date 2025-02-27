Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

Кадыров-младший в составе чеченской делегации посетил Египет. По итогам визита начальнику отдела обеспечения безопасности руководителя Чечни вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда<strong>17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров в составе чеченской делегации посетил Египет.
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