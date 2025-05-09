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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины» во 2-м матче серии. Он ни разу не забивал в плей-офф НХЛ в такой ситуации

Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Каролины» во 2-м матче серии. Он ни разу не забивал в плей-офф НХЛ в такой ситуации

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-1).  На 58:03 клуб из Роли заменил Фредерика Андерсена на шестого полевого игрока при счете 1:2.

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