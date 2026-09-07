10 фраз Ксении Собчак, после которых хочется жить по-другому: психолог разобрал каждую

Почему Ксения Собчак - лучший психологии России: десять ее высказываний, которые это доказывают Вы не думали, что Ксения Собчак прямо говорит то, что не могут сформулировать профессиональные психологи? Лично я, чем больше смотрю её выступлений, тем больше убеждаюсь, что на сегодняшний день она одна из умнейших публичных интеллектуалов.