Безсонов: подразделения армии ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

Федеральное агентство новостей Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале.
Федеральное агентство новостей Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале.
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