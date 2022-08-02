Политический вестник

4 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    Держитесь!Битва за Николаев...
  • Лера
    Ну, нет уж... Яркая, но не идеальная... Нос крупный и широкий,  глаза близковато посажены и маловатые, нижняя губа то...В телеграме обсуж...
  • Белые Ночи
    Да как угодно пусть называет. Главное - Путин в России уважаем большинством, а Галкин - презираем. О нём уже стали за...Реакция Путина на...

Безсонов: подразделения армии ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

Безсонов: подразделения армии ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

Федеральное агентство новостей Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх