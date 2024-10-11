Суворовец из Бабушкинского завоевал «бронзу» на соревнованиях «Кросс нации»

Сборная команда Московского суворовского военного ордена Почета училища по легкой атлетике приняла участие в соревнованиях в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации», которые прошли в Бабушкинском районе.
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