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Экс-арт-директор «Локомотива» Бадаев: «Наш дизайн будет развиваться в стиле «дорого-богато». Раньше повторяли за Европой, сейчас стараемся русскость внедрить»

– Ты сказал, что в Европе становится популярной блочная верстка, как в Северной Америке. Через пару лет она придет к нам? – Мне кажется, наш дизайн будет развиваться в стиле «дорого-богато».

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