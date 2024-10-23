Украина должна делать ставку на дестабилизацию Российской Федерации изнутри. Об этом на канале экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, давая оценку так называемому «плану победы», который презентовал президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
а цивилизованный мир это кто??
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев самоопределился. однако не спросил, а сам то он нужен на той стороне... тем более есть правило - от исполнителей избавляются. меньше хлопот. тут С.Лавров с его "дЭбилы, б..."
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16 час.
Ирина Перовская
Как же достали все и депутаты просроченной рады и евро политики с этим «цивилизованным миром»! Где он, что это такое- «цивилизованный мир»? Точно также как и «европейская демократия» -скоро станут матерно - ругательными выражениями!
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15 час.
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