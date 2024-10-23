Уничтожение России должно стать стратегией всего цивилизованного мира – депутат Рады

ЛБ Людмила Боченкова а цивилизованный мир это кто??

СК Сергей Ковалев депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев самоопределился. однако не спросил, а сам то он нужен на той стороне... тем более есть правило - от исполнителей избавляются. меньше хлопот. тут С.Лавров с его "дЭбилы, б..."