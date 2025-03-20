Жители Бобруйского района могут принять участие в проекте ´Живая память благодарных поколений´.

12 марта текущего года Республиканское общественное объединение ´Белая Русь´ и Белорусская партия ´Белая Русь´ подписали соглашение о сотрудничестве с Местным благотворительным фондом имени Алексея Талая.
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