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Жители Бобруйского района могут принять участие в проекте ´Живая память благодарных поколений´.

Жители Бобруйского района могут принять участие в проекте ´Живая память благодарных поколений´.

12 марта текущего года Республиканское общественное объединение ´Белая Русь´ и Белорусская партия ´Белая Русь´ подписали соглашение о сотрудничестве с Местным благотворительным фондом имени Алексея Талая.

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