Как стретчинг помогает продлить молодость и подтянуть тело

<!–Категория: –> В последнее время широко набирает популярность растяжка, или стретчинг. Это комплекс упражнений и поз, целью которых является контролируемое растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения амплитуды движений и снятия зажимов.
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