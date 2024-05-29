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Как стретчинг помогает продлить молодость и подтянуть тело

Как стретчинг помогает продлить молодость и подтянуть тело

<!–Категория: –> В последнее время широко набирает популярность растяжка, или стретчинг. Это комплекс упражнений и поз, целью которых является контролируемое растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения амплитуды движений и снятия зажимов.

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