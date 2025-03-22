Вице-премьер Сербии: Страну пытаются разрушить

Продолжающиеся протесты в Сербии, введение санкций против энергетической компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), Косово и осложнение ситуации в Республике Сербской БиГ происходят одновременно и это не случайное совпадение.
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