Донецк, кто потерял овчарку? Кладбище Донморе. Молодой кобель, фактурный. Задняя лапа повреждена, хромает.
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Донецк, кто потерял овчарку? Кладбище Донморе. Молодой кобель, фактурный. Задняя лапа повреждена, хромает.
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