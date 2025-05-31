Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ударом в висок: молодой иностранец в ответ на замечание убил отца двоих детей в Подмосковье

Ударом в висок: молодой иностранец в ответ на замечание убил отца двоих детей в Подмосковье

Русский Колоколъ Скрин видео с тлг-канала "Русская Община ZOV". В 17.17 иностранец еще ругался.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пенсионер  ответил наркоману, получил семь лет за  защиту  детей  от урода. Потому  и  боятся  люди  сидеть за  подонка  7 лет.
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ЕА
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Надо  спросить нашего гаранта,ему наверное наплевать,что русские гибнут от приезжих?!
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ВУ
Варлам Устрялов
ты скольких убил?
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