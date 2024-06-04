Минобороны: штурмовики «Южной» группировки дважды поднимали флаг в Нетайлово

Российские бойцы из 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды водружали флаг своего подразделения над освобожденным поселком Нетайлово в ДНР.
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