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Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

Венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети X раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы влиянии России на команду президента США Дональда Трампа и некоторых людей в Белом доме.

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