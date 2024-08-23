ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Жители стран, входящих в состав НАТО, массово обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или "любой формы документов", которая позволила бы защитить их семьи от курса западных стран на разрушение традиционных ценностей.
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