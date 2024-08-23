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Захарова сообщила о желании тысяч граждан НАТО переехать в РФ

Захарова сообщила о желании тысяч граждан НАТО переехать в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Жители стран, входящих в состав НАТО, массово обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или "любой формы документов", которая позволила бы защитить их семьи от курса западных стран на разрушение традиционных ценностей.

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Комментарии
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Константин Самарин
Захарова ничего не путает? Что-то вместо жителей стран НАТО, в Россию толпой едут представители Средней Азии. Или Захарова твердо уверена, что Узбекистан, Таджикистан и Туркмения входят в НАТО? 🤣🤣🤣
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3 час.

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