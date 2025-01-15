Юрий Подоляка принёс извинения многодетной семье Самадовых из Подмосковья.Военный корреспондент Юрий Подоляка извинился перед многодетной семьёй Самадовых из подмосковных Мытищ, которым местные власти подарили квартиру.
Военкор Подоляка извинился за слова о подаренной мигрантам квартире в Мытищах
Комментарии
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Причём там братья при получении в качестве подарка квартиры? Они, сами со временем будут иметь такие права. А Самедовы-Рахтмовы кто такие? Какие-такие подвиги ха ними? Сорок лет стажа у родителей? Так люди и поболе имеют и стоят в очереди с восьмтдесятых годов.. Подоляка - сам очень неоднозначный товарищ, и ещё раз подтвердил правильность его удаления из наших СМИ. У таджиков есть своё государство! Вот там пусть и дарят им жильё!
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