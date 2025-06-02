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В БФУ создан пептид CC-18, на 17% увеличивающий затягиваемость раны за сутки

В БФУ создан пептид CC-18, на 17% увеличивающий затягиваемость раны за сутки

Исследователи Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с коллегами из Екатеринбурга и Москвы синтезировали новый пептид CC-18 для лекарственных препаратов, используемых для лечения кожных ран, разрывов сухожилий и переломов.

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