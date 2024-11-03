Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    укроскот,чтобы было тепло,надо скакать интенсивно...вы это умеете,впередНа Украине начали...
  • Андрей Зарубкин
    Доллары США ничего не стоят!Трамп придумал ва...
  • Эльдар Алиев
    Животное надо отловить и отрезать причиндалыВ Московской обла...

В России ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

В России ответили на озвученное Киевом условие окончания украинского конфликта

Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр лаптанович
А Эрдоган куда смотрит!
Ответить
1 д.
ЛБ
Людмила Боченкова
побеждённые  не ставят условия победителю Россие  !а поджав хвост подписывают капитуляцию принимая все условия  РОССИИ!
Ответить
1 д.
Житель Империи
А у них точно международное право или правила установленные для себя некими гегемонами? По международному праву народ сам решил в какой стране ему жить будет лучше!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх