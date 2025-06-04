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Царьград

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"В Одессе вторую ночь Армагеддон. Просто ад": Сорвано "британское" вторжение в Крым. Сотни мёртвых французов - Превентивный удар по Парижу

"В Одессе вторую ночь Армагеддон. Просто ад": Сорвано "британское" вторжение в Крым. Сотни мёртвых французов - Превентивный удар по Парижу

Продолжается уничтожение военной инфраструктуры противника на Украине. Наиболее мощные прилёты зафиксированы в Одессе, Николаеве, Харькове и Сумах.

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