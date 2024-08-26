Анализ графика BTC сигнализирует о пампе до $68 тыс

Трейдеры считают, что Bitcoin может достичь $68,000, если ему удастся удержаться выше $64,000. Пробой этой отметки, выступающей сопротивлением в течение 20-ти дней, дает сигнал начала нового бычьего тренда, по мнению аналитиков, приведенного Cointelegraph.