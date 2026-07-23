Нефть взлетела до $96 после атак хуситов на саудовские танкеры

ДУБАЙ (ИА Реалист). Цены на нефть марки Brent в ходе торгов 23 июля превысили отметку $96 за баррель, достигнув шестинедельного максимума на фоне атак йеменских хуситов на два саудовских нефтяных танкера в Красном море и двенадцатой подряд ночи американских авиаударов по Ирану.