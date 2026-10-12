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Царьград

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Минобороны: силы ПВО перехватили 151 украинский беспилотник за ночь

Минобороны: силы ПВО перехватили 151 украинский беспилотник за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 151 украинский беспилотник над акваторией Черного моря, Республикой Крым, Московским регионом и девятью другими областями России.

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