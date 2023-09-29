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«Барса» не проигрывает в 9 матчах сезона – 7 побед и 2 ничьих

«Барса» не проигрывает в 9 матчах сезона – 7 побед и 2 ничьих

«Барса» дома обыграла «Севилью» (1:0) в 8-м туре Ла Лиги. Команда тренера Хави одержала 7 побед и 2 раза сыграла вничью в Примере и Лиге чемпионов.

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