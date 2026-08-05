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Пятый канал

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«Нет похожей на меня»: Ева Смирнова рассказала о конкуренции в кино

«Нет похожей на меня»: Ева Смирнова рассказала о конкуренции в кино

Актриса Ева Смирнова рассказала, как относится к конкуренции в киноиндустрии. По словам артистки, она не воспринимает коллег своего возраста как соперниц и считает, что каждая актриса обладает собственной индивидуальностью.

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