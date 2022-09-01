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Житель Новосибирска предстанет перед судом за повреждение линии электропередач в Шегарском районе

Следователями  СО ОМВД России по Шегарскому району завершено расследование уголовного дела в отношение ранее  не судимого 36-летнего жителя Новосибрска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.

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