Кыстыбый с картофелем. Вы еще не пробовали кыстыбый с картофелем, тогда предлагаю приготовить по моему кулинарному рецепту.

Он хорошо разнообразит ваш стол, тем более что это вкусная еда готовится не долго, и каких то особых навыков не требуется.
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