Внук де Голля: в Европе растет число желающих переехать в Россию

Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого, в интервью РИА Новости заявил, что в Европе растет число людей, желающих переехать в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии