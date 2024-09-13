Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки

Вы, и Ваша семья, готовы к "последней войне"? Мне осталось немного, но дети и внуки ещё жить хотят. Но, если не будет другого исхода - тогда ...

Семен Демин

Натовцы вторглись на территории РФ и убивают мирных граждан России. Чего мы еще ждем? Наши военные говорят, что среди вошедших в Курскую область вражеских частей только одна треть украинцев, остальные военные стран НАТО. Это открытая агрессия против РФОтвет должен быть обязательно по территории США и Британии. О человеческих жертвах с их стороны нам беспокоится не следует. Ведь, они убивают наших людей не стесняясь.