В Кремле заявили, что Запад, скорее всего, уже разрешил Киеву наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.
Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки
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АА
Алекс Архипов
Почему не горят западные заводы? Гибридная война или нет?
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7 час.
Игорь Кузнецов
Вы, и Ваша семья, готовы к "последней войне"? Мне осталось немного, но дети и внуки ещё жить хотят. Но, если не будет другого исхода - тогда ...
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6 час.
Семен Демин
Натовцы вторглись на территории РФ и убивают мирных граждан России. Чего мы еще ждем? Наши военные говорят, что среди вошедших в Курскую область вражеских частей только одна треть украинцев, остальные военные стран НАТО. Это открытая агрессия против РФОтвет должен быть обязательно по территории США и Британии. О человеческих жертвах с их стороны нам беспокоится не следует. Ведь, они убивают наших людей не стесняясь.
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6 час.
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