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Результаты I этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

В воскресенье 5 марта состоялся I этап Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу.  Для участия были доступны дистанции на 5 км и 10 км.

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