Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Иноземцев
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Мигранты из Таджикистана жалуются на условия труда и жизни в РФ

В Таджикистане заявили, что работа в России губительно влияет на здоровье трудовых мигрантов, сообщает таджикское информагентство Asia-Plus.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Работайте дома, и всё будет хорошо)
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