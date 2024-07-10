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40 ракет довели Зеленского до истерики: Что горело перед тем, как "Киев и область ослепили", и какую ошибку следует признать России

40 ракет довели Зеленского до истерики: Что горело перед тем, как "Киев и область ослепили", и какую ошибку следует признать России

В ходе массированной атаки ВС России 8 июля на Украину были уничтожены многочисленные военные объекты, в том числе в центре Киева - 40 ракет довели Зеленского до истерики.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Этот гурулефф картонный хэнерал войну только по книжкам учил. Хохлы сознательно провоцируют удары по мирным домам. В них прячутся всу а в подвалы мирняк загоняют. И причем тут война и забайкалье.
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14 час.
Андрей
Этот гурулефф все правильно изложил относительно Забайкалья (Бурятии и Забайкальского края) и Иркутской области
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14 час.

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