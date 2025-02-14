ОАЭ расширяют выдачу виз по прибытии для граждан Индии

Объединенные Арабские Эмираты расширили свою программу выдачи виз по прибытии для граждан Индии, включив в нее лиц, имеющих действующие визы, виды на жительство или грин-карты из шести новых стран, 14 февраля сообщает WAM.
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