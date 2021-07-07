Происшествия

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В Смоленской области возбуждено два уголовных дела в связи с гибелью людей в результате пожара

Сегодня утром в одном из частных домов в городе Починке Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены погибшие.

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