На Волге быстроходный катер врезался в баржу

В транспортной Куйбышевской прокуратуре прокомментировали инцидент на Волге в Самарской области. Как пояснили в ведомстве, «Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа 2021 года около 20:30 мск столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей, груженной песком, буксируемой теплоходом «Рейдовый-3», на 1 733 км реки Волга в районе села Рождествено Волжского района Самарской области», сообщает ТАСС.