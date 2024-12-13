В ночь на 13 декабря российские военные нанесли удар по закрытому аэродрому в столичном граде Незалежной.
Армия России ударила по закрытому аэродрому в Киеве
Комментарии
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Сергей Карабухин
Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют дизельным топливом и сожгут…Не долго ему осталось…
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17 час.
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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17 час.
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