Горловка ночью подверглась атаке киевских БПЛА

Минувшей ночью киевскими боевиками совершены две атаки беспилотными летательными аппаратами территории города Горловки, заявил 14 декабря глава городского округа Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
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