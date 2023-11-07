Госдепартамент США: декларация по итогам саммита АТЭС может быть не принята

Курирующий председательство США в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей заявил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита (АТЭС) в Сан-Франциско.
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