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Госдепартамент США: декларация по итогам саммита АТЭС может быть не принята

Госдепартамент США: декларация по итогам саммита АТЭС может быть не принята

Курирующий председательство США в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей заявил, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита (АТЭС) в Сан-Франциско.

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