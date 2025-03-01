На берегу Курголовского озера снесут незаконные беседки и гриль-домики

Сооружения ставили под угрозу право населения на отдых и свободные прогулки у воды Шесть беседок и гриль-домиков, расположенных на берегу озера Курголовское в Токсово, были признаны нарушением Водного кодекса РФ и прав граждан на свободный доступ к водным объектам.
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