На берегу Курголовского озера снесут незаконные беседки и гриль-домики

Сооружения ставили под угрозу право населения на отдых и свободные прогулки у воды Шесть беседок и гриль-домиков, расположенных на берегу озера Курголовское в Токсово, были признаны нарушением Водного кодекса РФ и прав граждан на свободный доступ к водным объектам.