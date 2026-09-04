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Генерал Ванначчи ответил на статью FT ироничным фото с водкой и ушанкой

Генерал Ванначчи ответил на статью FT ироничным фото с водкой и ушанкой

www.globallookpress.com/Francesco Enriquez/Keystone Press Agency Итальянский генерал-оппозиционер Роберто Ванначчи ответил на публикацию британской газеты Financial Times (FT), в которой его назвали "троянским конем Москвы".

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