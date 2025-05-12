Прогноз погоды в Крыму на 12 мая 🌦 В Симферополе +16 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и облачно с прояснениями В Евпатории +14 и небольшой дождь В Черноморском +13 и небольшой дождь В Джанкое +17 и небольшой дождь В Ялте +16 и облачно с прояснениями В Алуште +17 и небольшой дождь В Керчи +18 и облачно с прояснениями В Армянске +14 и небольшой дождь В Красноперекопске +14 и небольшой дождь В Бахчисарае +16 и облачно с прояснениями В Феодосии +16 и ясно В Судаке +15 и облачно с прояснениями 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.