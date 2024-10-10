Возможен ли мир между Россией и Украиной через переговоры

В последнее время на фоне определенных тактических успехов наступления ВС РФ на Донбассе и в Приазовье вновь активизировались разговоры о возможной формуле мира или перемирия между Россией, с одной стороны, Украиной и коллективным Западом, с другой.
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