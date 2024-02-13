Над уровнем ДНК: как развиваются генетические технологии в России

На Форуме будущих технологий прошло публичное заседание совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, головной научной организацией которой выступает Курчатовский институт.
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