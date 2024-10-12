Выбрав американского угря, вместо русского карася, Казахстан развязал торговую войну с Россией.

Игорь Василевский

А по сути - что казахские баи, что туркестанские басмачи - одно и то же... Многие из них, в силу авторитета среди своих, по сути рабов, пришли к власти в своих регионах.. Один 17й съезд "победителей" в 1934году чего стоит... Увы, и в более позднее послевоенное время ничего в средней азии не изменилось... Из родоплеменных отношений эти баи да басмачи не выпрыгнули и в настоящее время. Наоборот, с радостью ухнули еще глубже...