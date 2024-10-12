Между Москвой и Астаной началась торговая война. В России был временно приостановлен ввоз зерна и продуктов его переработки из Казахстана.
Выбрав американского угря, вместо русского карася, Казахстан развязал торговую войну с Россией.
Комментарии
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Алексей Русских
Людмила, Южный Казахстан был частью территории Туркестана
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1 д.
Людмила Фирстова
Благодарю за уточнение, значит я не права в своём комментарии
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23 час.
Игорь Василевский
А по сути - что казахские баи, что туркестанские басмачи - одно и то же... Многие из них, в силу авторитета среди своих, по сути рабов, пришли к власти в своих регионах.. Один 17й съезд "победителей" в 1934году чего стоит... Увы, и в более позднее послевоенное время ничего в средней азии не изменилось... Из родоплеменных отношений эти баи да басмачи не выпрыгнули и в настоящее время. Наоборот, с радостью ухнули еще глубже...
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18 час.
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