Сеченовский университет не смог принять всех желающих олимпиадников

Вуз объяснил свое решение отсутствием необходимого количества бюджетных мест. Выпускники узнали об этом прямо перед датой окончания приема оригиналов документов, что практически полностью закрывает им возможность поступления в другие вузыРезультаты приемной кампании в российские вузы в этом году лучше прошлогодних, отчиталось Минобрнауки.