«Шедевры трогать не нужно!»: Карен Шахназаров против кромсания классики

Народный артист России, режиссёр Карен Шахназаров в интервью Владимиру Соловьёву высказался жёстко и без обиняков: федеральные телеканалы под предлогом защиты детей и нравственности уродуют классические фильмы, вырезая целые сцены, замазывая сигареты, запикивая реплики — и это необходимо прекратить.
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