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Мантуров пообещал рассмотреть перевод названий «АвтоВАЗа» на кириллицу

Мантуров пообещал рассмотреть перевод названий «АвтоВАЗа» на кириллицу

«АвтоВАЗу» стоит рассмотреть идею перевода названий моделей на кириллицу, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в опубликованном 13 июня интервью РИА Новости.

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