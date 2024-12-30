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На Солнце зафиксировали один из самых сильных всплесков активности за год

На Солнце зафиксировали один из самых сильных всплесков активности за год

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил агентству РИА Новости, что один из самых мощных всплесков активности за этот год регистрируется на Солнце, сегодня с утра произошли 2 сильные вспышки.

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