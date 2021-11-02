Как опытный мотоциклист однажды стал жертвой "покатушек" с девушкой на его мотоцикле?

Что нужно знать мотоциклистам, которые выезжают в дождливую погоду? Яндекс картинки.Правила проезда диагональных железнодорожных и трамвайных переездов! Почему автомобилистам можно, а мотоциклистам нельзя? Доброго времени друзьям всем на ДЗЕНЕ, в какое счастливое время живём мы на СВЕТЕ! Пишу на разные темы: стишки, (в основном – протестные), басни - сказки, статьи, нарративы и о том, что больше всего волнует! Частота публикаций зависит от моего личного вдохновения, спасибо ДЗЕНУ, что есть такая возможность передать свои мысли, и когда ты знаешь, что тебя читают и на тебя подписываются - это радует, буду стараться для своей аудитории и подписчиков! Яндекс картинки.