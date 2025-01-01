Давыдов об МЧМ-2025: «Даже когда нас закрыли железным занавесом, имеет смысл следить. Интересное соревнование, показывает уровень развития хоккея в странах»

Завтра и послезавтра на турнире будут сыграны четвертьфиналы. «Я считаю, что даже в нынешних условиях, когда нас закрыли железным занавесом, нам имеет смысл внимательно следить за таким новогодним турниром, как молодежный чемпионат мира.